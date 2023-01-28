Украинские боевики за сутки ранили одного мирного жителя в ДНР

Украинские боевики не ежедневно обстреливать мирные города Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки 40 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике. Под обстрелом оказались четыре населенных пункта ДНР: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка и Макеевка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Угледаре. Повреждены 13 домостроений в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, Калининском и Никитовском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что вчера вечером ВФУ обстреляли Макеевку, выпустив 15 ракет из РСЗО. Под прицельный огонь попали Кировский и Червоногвардейский районы города. В Горловке было повреждено здание городской поликлиники № 5 по улице Болотникова, а также по улице Мусоргского пострадали несколько частных жилых домов.

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