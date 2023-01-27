Военнослужащим ЛНР на Кременском направлении передали спецтранспорт, коптеры и тепловизоры

Солдат на передовой стараются обеспечить всем необходимым. Фото: ТГ/Турчак

В своей рабочей поездке первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заехал к военнослужащим, которые держат оборону на Кременском направлении - самом горячем участке фронта в Луганской Народной Республике. На этом направлении ВСУ постоянно пытаются прорвать оборону российских войск, но воины-десантники не только успешно отражают атаки, но и продвигаются вперед, выбивая противника из хорошо эшелонированных опорных пунктов.

Турчак заглянул сюда не с пустыми руками - доставил солдатам необходимую помощь в виде спецтранспорта, коптеров и тепловизоров. Помощь действительна нужная, так как БПЛА в бою - расходный материал. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник. Он поблагодарил за оказанную фронту поддержку.

- Огромное спасибо Андрею Турчаку и другим представителям партии «Единая Россия», которые постоянно помогают обеспечить ребят на передовой всем необходимым. Все для фронта, все для победы! - подчеркнул лидер ЛНР.

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