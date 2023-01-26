В Донецке возле здания школы в нескольких метрах под землей обнаружили неразорвавшийся снаряд

Найти боеприпас удалось только с металлоискателем. Фото: МЧС ДНР

У здания одной из школ Донецка обнаружили украинский снаряд, который ушел под землю на несколько метров. Чтобы извлечь опасный боеприпас, саперам пришлось привлечь спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

В ведомстве уточнили, что на дежурную линию «101» обратились жители Кировского района. Они рассказали, что на территории школы после обстрела находится взрывоопасный предмет. Само здание учебного заведения не пострадало.

Прибывшие на место саперы обнаружили боеприпас на глубине нескольких метров, который ушел под землю.

- Вручную провести разминирование не представлялось возможным, поэтому была привлечена специализированная техника, - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что снаряд откопали с помощью трактора и лопат, а найти его удалось только с металлоискателем.

- Я хочу сказать огромное спасибо саперам, которые вот так спасают жизни людей, детей. Это территория школы - здесь очень опасно, - обратилась к сотрудникам МЧС директор учебного заведения Людмила Бушуева.

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