ВФУ ночью не обстреливали территорию ДНР – СЦКК

Украинские боевики бьют из вооружений НАТО Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) более девяти часов не открывали огонь по городам и поселкам ДНР. Об этом свидетельствуют данные представительства Республики в СЦКК.

В последний раз обстрел был зафиксирован во вторник в 23.40, когда украинские боевики выпустили шесть 155-миллиметровых снарядов (стандарт НАТО) по Никитовскому району Горловки. Огонь велся со стороны оккупированного Дзержинска.

Всего за истекшие сутки (по полночь) ВФУ 14 раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 66 снарядов. На донецком направлении противник совершил 5 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 6 обстрелов из артиллерии 155 мм. На иловайском - 2 обстрела из РСЗО «Himars». И на волновахском - 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

- Под вражеским огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Александровка, Владимировка и Иловайск, - сказано в сводке.

За этот период один мирный житель погиб (Александровка), еще пятеро (Иловайск, Владимировка) – ранены. Повреждены четырнадцать домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Владимировке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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