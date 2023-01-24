В ЛНР заявили, что целью удара ВСУ по Старобельску был дом экс-главы района

Таким образом украинская сторона хотела «поздравить» именинника. Фото (архив): УНМ ЛНР

Во время обстрела города Старобельск в ЛНР украинские силовики рассчитывали попасть в дом бывшего главы Старобельского района Валерия Пахницы, который в этот день праздновал свой юбилей и выход на пенсию. Такое мнение озвучил журналистам исполняющий обязанности руководителя района Александр Гончаров.

- 22 января у нас был прилет в дом жилой. Главой района до 24-го числа был Пахниц Валерий Михайлович, прилет был как раз по соседству с ним, - рассказал чиновник.

По его словам, таким образом украинская сторона хотела «поздравить» именинника.

- Думаю, это ему Украина такой подарок подарила, но хорошо, что дома никого не было, и у соседей. Пострадал один дом, в остальных взрывной волной окна, двери сместило, по соседству разбросало, конечно, кровлю. Целенаправленно все это было, - считает Гончаров.

Отметим, что 22 января украинские войска обстреляли Старобельск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным СЦКК, противник открыл огонь в 17:55. В результате обстрела был разрушен жилой дом.

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