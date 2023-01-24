В ДНР до конца 2025 года проведут более 10 тысяч мероприятий по восстановлению Республики

В Республике формируют программу строительства и восстановления объектов на 2023-2025 годы. Фото: ТГ/Хоценко

В ДНР до конца 2025 года намерены провести более 10 тысяч мероприятий по строительству и восстановлению жилья и инфраструктуры. Предусмотрены также меры поддержки жителей, лишившихся своего крова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Республики Виталий Хоценко.

Он рассказал, что в рамках поручений зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина в Донецкой Народной Республике формируют программу строительства и восстановления объектов на 2023-2025 годы.

- Программа включит в себя более 10 тысяч мероприятий. Это строительно-монтажные и проектные работы, а также меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате боевых действий, - проинформировал он.

По словам премьера, в регионе наблюдается большая потребность в строительстве многоквартирных домов для предоставления компенсационного жилья жителям Республики.

- На сегодняшний день благодаря правительству РФ в республике уже построено 23 многоквартирных дома, строительство еще 16 зданий продолжается, - заявил Хоценко.

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