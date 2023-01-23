В ЛНР открылось региональное отделение Федерации компьютерного спорта

В Республике начнут развивать киберспорт

В Луганской Народной Республике открылось региональное отделение Федерации компьютерного спорта. Благодаря вхождению в состав России, в Республике стало возможно развивать киберспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

— Киберспорт — молодой и перспективный вид спорта, набирающий обороты во всем мире. Республика получила возможность развивать киберспорт благодаря вхождению в состав РФ, которая одна из первых признала этот спорт на официальном уровне. С открытием регионального отделения в Луганской Народной Республике появится много возможностей и перспектив, — подчеркнул руководитель луганского отделения Федерации компьютерного спорта.

Руководителем отделения был избран начальник отдела молодежи и спорта администрации Свердловского района Луганской Народной Республики Виталий Беликов.

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