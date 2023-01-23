Леонид Пасечник поздравил единственного ветерана в Новопскове ЛНР с 80-летием со дня освобождения района

В Новопсковском районе остался один ветеран-фронтовик. Фото: Пасечник/ТГ

Леонид Пасечник направил поздравительный адрес Спиридону Гнилобокову — единственному ветерану-фронтовику в районе. Он мужественно защищал свою Родину от немецко-фашистских захватчиков, а Победу встретил на подступах к Праге. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— По случаю годовщины освобождения малой Родины направил ему поздравительный адрес. Наш земляк самоотверженно боролся с гитлеровцами, прошел пол-Европы и встретил Победу недалеко от Праги. После войны служил в городе Коростень Житомирской области, где воочию видел зверства бандеровцев и сам однажды едва не погиб от их пуль, — подчеркнул Пасечник.

Врио Главы Республики отметил, что Спиридон Афанасьевич уверен в победе над вновь поднявшим голову нацизмом.

— Такие как Спиридон Афанасьевич – наша святыня и гордость, придающая силы в борьбе с украинским фашизмом. От всей души желаю ему долгих лет жизни и мирного неба над головой!— добавил Пасечник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью девочки 2022 года рождения в Кременной

Украинские боевики открыли огонь по пяти населенным пунктам Республики (подробнее)