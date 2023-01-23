ВФУ ранили мирную жительницу в Ясиноватой

В результате обстрела повреждены жилые дома. Фото: пресс-служба администрации Ясиноватой

Вооруженные формирования открыли огонь по Ясиноватой, в результате чего ранение получила одна мирная жительница в 103 квартале. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В 103 квартале, 17 ранена женщина 1975 года рождения. Повреждения получил жилой многоквартирный дом №17, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли центр Горловки, в результате чего ранение получил мирный житель 1950 года рождения на проспекте Ленина.

За сутки вооруженные формирования Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 50 боеприпасов. Под огнем оказались семь населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Иловайск и другие. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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