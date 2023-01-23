Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью девочки 2022 года рождения в Кременной

Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей Республики. Фото: архив КП

Временно исполняющий обязанности Главы ЛНР выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью девочки 2022 года рождения. Вооруженные формирования Украины несколько дней подряд наносили удары по Стаханову, Фомовке, Старобельску, Кременной и Золотому. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— В результате субботнего обстрела Кременной погибла девочка 2022 года рождения, еще четверо взрослых – ранены. Тяжело говорить о гибели детей. Эту кровь уже никогда не смыть ни тем, кто обстреливает мирных граждан Луганщины, ни тем, кто отдает преступные приказы, — рассказал врио Главы ЛНР.

Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, что за прошедшую неделю жертвами обстрелов вооруженных формирований Украины стали шесть мирных жителей ЛНР. Было разрушено 14 домов и 13 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе два медицинских и одного образовательное учреждение.

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