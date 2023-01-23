В ДНР началось строительство водовода из реки Дон

Ранее водовод соорудили под Дебальцево

В Донецкой Народной Республике началось возведение 194-метрового водовода из реки Дон в Ростовской области. В строительстве принимают участие более полутора тысяч специалистов военно-строительного комплекса Министерства обороны России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Большая работа ведется по восстановлению водоснабжения Донецкой и Луганской Народных Республик. Идет строительство водовода из реки Дон протяженностью 194 км, что гарантированно обеспечит водоснабжение Донецка, — подчеркнул глава ведомства.

В рамках проекта предусмотрена прокладка магистрального трубопровода, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров. Сейчас на объекте специалисты занимаются укладкой дорожных плит, устройством траншей и котлованов под резервуары.

Напомним, что ранее водоводы были построены под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках и Докучаевске.

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