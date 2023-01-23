Регионы-шефы восстановили в Волновахе школы, детский сад и дворец культуры

Восстановление Республики продолжается (архивное фото). Фото: Иващенко/ТГ

Регионы-шефы Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ восстановили в освобожденной Волновахе две школы, детский сад, дворец культуры и один из корпусов горбольницы Волновахского района. С наступлением весны строители возьмутся и за дороги. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— 2022 год стал для Волновахи годом освобождения и возрождения. Сейчас идет ремонт двух больниц, с наступлением весны строители возьмутся за дороги. Всего за несколько месяцев в городе возвели два пятиэтажных дома. И это только начало. Большая стройка продолжается, — отметил зампред.

Напомним, что ранее сообщалось о введении межведомственного электронного документооборота в Республике. Систему реализуют поэтапно до конца 2023 года в соответствии с дорожной картой.

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