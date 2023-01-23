В ДНР проведут мониторинг цен на территории всей Республики

В Республики добились снижения цен на социальные продукты (архивное фото) Фото: Елена Лебедева

В Донецкой Народной Республике проведут мониторинг стоимости товаров на всей территории. Ранее в ДНР проводили двухнедельные рейды по торговым сетям Донецка, и это дало результаты — цены на социальные продукты стали ниже. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Поручил провести мониторинг стоимости продуктов в магазинах на всей территории Республики. От граждан поступают обращения, что цены в Донецке отличаются от цен в других городах. Это не правильно! Стоимость социальных продуктов должна быть одинакова для всех муниципальных образований и не только в крупных сетевых магазинах, — отметил Виталий Хоценко.

Председатель Правительства добавил, что рекомендовал обратить особое внимание на торговые точки в Мариуполе, откуда больше всего обращений жителей.

— Работу с бизнесом продолжаем, рассчитываем на понимание и надеемся, что к мерам административного воздействия прибегнуть не придется. Важно урегулировать вопросы логистической наценки. Рейды будем продолжать, — добавил Хоценко.

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