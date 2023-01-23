В ДНР до конца 2023 года внедрят систему электронного документооборота

Электронный документооборот внедрят до конца 2023 года. Фото: АГ ДНР

В Донецкой Народной Республике до конца года запустят системы межведомственного электронного документооборота и отдельных цифровых сервисов. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

— Запуск системы межведомственного электронного документооборота и внедрение отдельных цифровых сервисов в 2023 году — очень важная тема. В соответствии с дорожной картой внедрить мы ее должны в несколько этапов до конца года, — подчеркнул врио Главы ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что на оперативном совещании поднимался вопрос о выплате пенсий гражданам, которые проживают на территории ДНР.

— Задолженность по выплате пенсий перед пенсионерами отсутствует, — подчеркнул лидер Республики.

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