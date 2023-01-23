Батальону «Спарта» в ДНР передали партию беспилотных летательных аппаратов

Новая техника позволит более эффективно выполнять боевые задачи. Фото: ДНР Онлайн

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» передала батальону «Спарта» и другим батальонам ДНР партию беспилотных летательных аппаратов, в том числе с тепловизорами. Они позволят более эффективно выполнять боевые задачи. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

— Сегодняшняя война - это война разведки и артиллерии. В легендарный батальон «Спарта», а также разведчикам 1-й Славянской бригады и в 1-й батальон спецназа ДНР передали партию беспилотников, в том числе с тепловизорами, которые позволят эффективно выполнять боевые задачи. Часть квадрокоптеров также будет распределена по другим разведротам Донецкой Народной Республики, — подчеркнул депутат Госдумы Александр Якубовский.

Напомним, что батальоном «Спарта» руководит отец Героя России Владимира Жоги — Артем Жога.

Тем временем в ДНР заявили об освобождении Двуречья и Краснопольевки, которые находятся вблизи Артемовска.

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