В Луганске вручили первый сертификат на материнский капитал

Сертификаты на материнские капиталы ранее получили в ДНР. Фото: Пасечник/ТГ

Первый оформленный сертификат на получение материнского капитала вручили в Луганске. Ранее Владимир Путин ввести программы материнского капитала в новые регионы России. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Теперь эта государственная программа доступна и для жителей республики, которые получили российское гражданство. С января 2023 года на территории ЛНР работают клиентские службы отделения Пенсионного и Социального фонда России по Луганской Народной Республике, где можно оформить маткапитал и единое пособие на ребенка, — добавил врио Главы Республики.

Напомним, что в декабре 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил ввести программы материнского капитала в новые регионы страны.

— Это значимый момент, который направлен на поддержку нуждающихся семей с детьми. Наши дети и их родители не останутся без поддержки! — подчеркнул Леонид Пасечник.

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