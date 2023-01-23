В ДНР создано региональное Управление ФСБ

Ранее в ДНР начали появляться и другие территориальные отделения федеральных учреждений. Фото: пресс-служба ФСБ

В Донецкой Народной Республике создано региональное Управление федеральной службы безопасности. Начальником ФСБ ДНР назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

— В соответствии с Федеральным законом «О Федеральной службе безопасности» правовой основой деятельности Управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, — отметили в Штабе.

Напомним, что ранее в Республике стартовала работа отделения Фонда пенсионного и социального страхования России. В учреждение вошли три структуры, которые отвечают за самый большой объем мер государственной поддержки граждан — Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

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