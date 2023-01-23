ВФУ за сутки разрушили два жилых дома в ЛНР

Украинские боевики вновь открыли огонь по ЛНР

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по Фомовке и Старобельску в Луганской Народной Республике. В результате обстрелов повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Фомовка и Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета) и артиллерийского орудия 155 мм (4 снаряда). В результате обстрелов в Фомовке разрушено 2 жилых дома, а также поврежден жилой дом и фельдшерский пункт, в Старобельске разрушен жилой дом, — отметили в СЦКК Республики.

Напомним, что украинские боевики за сутки также обстреляли Донецкую Народную Республику. Под огнем боевиков оказались семь населенных пунктов, повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры.

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