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НовостиПолитика23 января 2023 6:49

ВФУ за сутки разрушили два жилых дома в ЛНР

Украинские боевики обстреляли два населенных пункта Республики
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики вновь открыли огонь по ЛНР

Украинские боевики вновь открыли огонь по ЛНР

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по Фомовке и Старобельску в Луганской Народной Республике. В результате обстрелов повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Фомовка и Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета) и артиллерийского орудия 155 мм (4 снаряда). В результате обстрелов в Фомовке разрушено 2 жилых дома, а также поврежден жилой дом и фельдшерский пункт, в Старобельске разрушен жилой дом, — отметили в СЦКК Республики.

Напомним, что украинские боевики за сутки также обстреляли Донецкую Народную Республику. Под огнем боевиков оказались семь населенных пунктов, повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры.

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