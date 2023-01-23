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НовостиПолитика23 января 2023 5:55

Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 50 боеприпасов

Под огнем ВФУ оказались семь населенных пунктов
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ вновь нанесли удар по жилым кварталам Донецка (архивное фото)

ВФУ вновь нанесли удар по жилым кварталам Донецка (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике более50 боеприпасов. В результате обстрелов повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Старомихайловка, Иловайск. На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — 5 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На иловайском — 1 обстрел из ОТРК «Точка У», — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что за истекшие сутки Представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ.

Напомним, что вчера в Кировском районе Донецка вновь обнаружили противопехотную мину «Лепесток».

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