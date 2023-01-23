Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 50 боеприпасов

ВФУ вновь нанесли удар по жилым кварталам Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике более50 боеприпасов. В результате обстрелов повреждения получили три объекта гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Старомихайловка, Иловайск. На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — 5 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На иловайском — 1 обстрел из ОТРК «Точка У», — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что за истекшие сутки Представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ.

Напомним, что вчера в Кировском районе Донецка вновь обнаружили противопехотную мину «Лепесток».

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