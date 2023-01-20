Денис Пушилин прокомментировал решение Венгрии заблокировать транш военной помощи ЕС для Украины

Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что недовольство Украиной в мире будет только расти. Фото: сайт Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал решение Венгрии о блокировке очередного транша помощи от ЕС на вооружение Украины. Речь идет о 500 миллионах евро из Европейского фонда мира. По мнению руководителя Республики, это может стать началом «отрезвления» стран Европы, которые все это время поддерживали укронацистов.

- Правительство Венгрии потребовало от властей Украины немедленно «прекратить зверства» против этнических венгров в Закарпатской области, где были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке. Западные страны не вполне осознают, что украинский нацизм, который они поощряют против России и всего русского, бумерангом вернется и к ним. Собственно, уже возвращается, - отметил он в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, вслед за Венгрией недовольство Киевом будет расти и в других европейских странах.

- Венгры далеко не единственный пример. Уверен, и румыны молчать не будут. Поляки уже не молчат, - подчеркнул врио Главы ДНР.

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