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НовостиПолитика20 января 2023 17:08

Денис Пушилин прокомментировал решение Венгрии заблокировать транш военной помощи ЕС для Украины

По мнению лидера ДНР, это может стать началом «отрезвления» стран Европы от укронацизма
Ирина ДМИТРИЕВА
Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что недовольство Украиной в мире будет только расти. Фото: сайт Главы ДНР

Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что недовольство Украиной в мире будет только расти. Фото: сайт Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал решение Венгрии о блокировке очередного транша помощи от ЕС на вооружение Украины. Речь идет о 500 миллионах евро из Европейского фонда мира. По мнению руководителя Республики, это может стать началом «отрезвления» стран Европы, которые все это время поддерживали укронацистов.

- Правительство Венгрии потребовало от властей Украины немедленно «прекратить зверства» против этнических венгров в Закарпатской области, где были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке. Западные страны не вполне осознают, что украинский нацизм, который они поощряют против России и всего русского, бумерангом вернется и к ним. Собственно, уже возвращается, - отметил он в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, вслед за Венгрией недовольство Киевом будет расти и в других европейских странах.

- Венгры далеко не единственный пример. Уверен, и румыны молчать не будут. Поляки уже не молчат, - подчеркнул врио Главы ДНР.

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