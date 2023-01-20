В ДНР сообщили о начале формирования избиркома

Избирком будет сформирован сроком на 5 лет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике приступили к формированию избирательной комиссии. Об этом сообщают официальные источники.

Как пояснил журналистам ДАН спикер Народного Совета Республики Владимир Бидевка, на прием предложений кандидатур в избирком отвели 30 дней - с 19 января по 17 февраля включительно. Еще 20 дней предусмотрены на их утверждение. В целом избирательная комиссия Донецкой Народной Республики должна будет сформирована до 9 марта текущего года.

Глава парламента также уточнил, что нынешний состав избиркома будет легитимен 5 лет. После того, как его полностью сформируют, придет черед создания территориальных комиссий, которые, в свою очередь, должны будут утвердить участковые избиркомы.

Напомним, подобная процедура была запущена также в Луганской Народной Республике. Закон, регулирующий создание, деятельность и полномочия избирательных комиссий в ЛНР как субъекта Российской Федерации был одобрен региональным парламентом и подписан врио Главы Республики Леонидом Пасечником.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР создали первый юридический телеграм-канал с разъяснениями от адвокатов

Его запустили сотрудники Дома права AVANTI (подробнее)