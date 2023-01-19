Денис Пушилин заявил, что, несмотря на проукраинское заявление президента Сербии Вучича, Донбасс чувствует поддержку сербского народа

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса чувствуют поддержку со стороны сербского народа, несмотря на недавнее заявление президента Сербии Александра Вучича.

- Несмотря на заявление президента Сербии Вучича о том, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины, мы знаем позицию сербского народа и чувствуем его поддержку. Уверен, на Вучича оказывается давление, - рассказал Денис Пушилин.

Он добавил, что возвращение Донбасса домой, в Россию, произошло путем демократического волеизъявления граждан на референдуме в полном соответствии с принципами статьи 1 Устава ООН о праве народов на самоопределение. В то время, как «отделение» Косово произошло в нарушение всех международных норм. Поэтому и принято считать, что Косово до сих пор является частью Сербии.

Сербский народ придерживается в большинстве своем пророссийской позиции. Несмотря на усугубление русофобии в европейских странах, сербы регулярно проводят многотысячные митинги в поддержку Москвы.

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