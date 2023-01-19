В Кировском построят шесть километров линий наружного освещения

В прошлом году в Кировском построено почти 1,8 километра новых линий освещения, а также восстановлено свыше 9 километров старых линий. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

Строительство шести километров линий наружного освещения запланировано в Кировском на этот год. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на городскую администрацию.

- В этом году у нас при содействии Республики Саха (Якутия) запланировано строительство почти 6000 метров линий наружного освещения, - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что почти 600 млн рублей будет направлено на восстановление и развитие инфраструктуры Кировского в этом году Республикой Саха. Запланированы ремонты горбольницы, музыкальной школы, библиотеки, культурно-досугового комплекса, реконструируют два парка и стадион, отремонтируют дороги и прочее.

Кировское - город с примерно 28 тысячами населения находится 40 километрами северо-восточнее Донецка. Там расположено крупнейшее в ДНР угледобывающее предприятие - шахта «Комсомолец Донбасса». Сейчас Кировское в тылу.

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