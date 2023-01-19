В Дебальцево обстрелами ВСУ повреждены хлебозавод и инфраструктура железной дороги

В Дебальцево в результате украинских обстрелов поврежден хлебокомбинат и здание Донецкой железной дороги. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

- За минувшие сутки вследствие попадания взрывоопасных предметов повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Докучаевске, Дебальцево и Горловке. В Дебальцево на территории хлебокомбината в результате обстрела повреждения получили: остекление оконных блоков, кровля административного здания и сторожки, подвесные изоляторы и контактная сеть, - говорится в сводке.

В спасательном ведомстве добавили, что в административном здании Донецкой железной дороги вылетели стекла, в ангаре повреждены крыша и остекление. На улицах Бакинской, Леваневского и Орджоникидзе пострадали одиннадцать частных домов.

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