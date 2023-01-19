ВСУ за сутки сорок один раз обстреляли ДНР, под огнем оказались одиннадцать городов и поселков

Военные эксперты документирую каждый факт обстрелов Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики за прошедшие сутки сорок один раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 274 снаряда. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский, Центрально-городской, Калининский районы), Пантелеймоновка, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, - говорится в сводке.

В это время в Горловке в Калининском районе погибла мирная жительница. Повреждены 23 дома в Кировском районе Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки и Докучаевске.

На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - 7 обстрелов из артиллерии 155 мм. На докучаевском - 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

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