В ДНР подготовили законодательную базу для передачи активов ЦРБ «Промсвязьбанку»

Законопроект определил механизмы передачи активов ЦРБ «Промсвязьбанку». ФОто: пресс-служба банка

На внеочередном заседании Народного Совета ДНР был принят Закон «О некоторых особенностях функционирования банковской системы Донецкой Народной Республики», который регулирует продажу активов Центрального Республиканского Банка «Промсвязьбанку». Для этого ЦРБ преобразуют в общество с ограниченной ответственностью. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте Главы ДНР.

Функции и полномочия единственного участника хозяйственного общества будет осуществлять Правительство ДНР. Это даст возможность своевременно перейти на банковские стандарты России и урегулирует вопросы построения финансовой системы региона.

Закон был принят Народным Советом ДНР в двух чтениях. Он опубликован 18 января и вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому государственные банки ДНР и ЛНР должны быть переданы «Промсвязьбанку».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Минугля ДНР исполнил мечту четырехлетней девочки в рамках акции «Елка желаний»

Ребенок мечтал о шведской стенке (подробнее)