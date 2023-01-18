Глава Минугля ДНР исполнил мечту четырехлетней девочки в рамках акции «Елка желаний»

В ДНР сбылась мечта еще одного ребенка. Фото: пресс-служба Минугля и энергетики ДНР

Зампред Правительства Донецкой Народной Республики, Министр угля и энергетики Андрей Чертков исполнил мечту четырехлетней Даши из Юнокоммунаровска в рамках проекта «Елка желаний». Девочка мечтала о шведской стенке в доме. Об этом сообщили в пресс-службе Минугля.

— Четырехлетняя Даша из Юнокоммунаровска давно хотела шведскую стенку, чтобы вместе со своим младшим братиком заниматься на ней спортом. Сегодня Андрей Чертков приехал к Даше в гости, подарил долгожданную стенку и много сладостей, пожелал ребятишкам расти сильными и здоровыми, — отметили в пресс-службе.

«Елка желаний» — это акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая проводится с 2018 года. Ранее в ДНР более 13 тысяч детей получили подарки в рамках акции. Она будет продолжаться до конца февраля.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР продолжается диспансеризация детей

В Республике врачи осмотрели почти 50 тысяч детей (подробнее)