В ДНР впервые принят бюджет региона как субъекта России

Часть денег в бюджет Республики будет поступать из федерального бюджета России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР впервые принят бюджет Республики как субъекта Российской Федерации. Он был принят на внеочередном пленарном заседании Народного Совета 18 января и вступит в силу на следующий день после опубликования. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики.

— Утвердить основные характеристики бюджета ДНР на 2023 год. Общий объем доходов в сумме 196 151 430,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — в сумме 25 225 541,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления — в сумме 170 925 889,2 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 196 151 430,4 тыс. рублей, — сказано в документе.

Таким образом, общий бюджет Республики на 2023 год составит более 196 миллиардов рублей. Дефицит бюджета Республики должен составить 0 рублей.

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