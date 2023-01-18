В ДНР продолжается диспансеризация детей

Осмотры детей в Донбассе продолжатся до конца учебного года
В новых регионах России продолжается диспансеризация детей. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в новых регионах осмотрено более 110 тысяч детей, практически 20 процентов от подлежащих (диспансеризации).
По результатам профилактических осмотров более 50 процентов диагнозов - это впервые установленные диагнозы, то есть эти дети реально нуждались в осмотрах. В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили «Комсомольской правде» о том, что в нашем регионе по состоянию на 1 января осмотрено 48 597 детей.
— Все дети, у которых были выявлены заболевания впервые, взяты под диспансерное наблюдение, — сообщили в ведомстве.
Также в Минздраве подчеркнули, что вопрос проведения профилактических осмотров детей, обучающихся в дистанционном формате, в настоящее время находится в стадии разработки
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