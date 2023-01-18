В МЧС ДНР наградили работников коммунальной сферы Республики

Труд специалистов ЖКх невозможно переоценить. Фото: МЧС ДНР

Приказом министра МЧС Донецкой Народной Республики медалью «За содействие делу спасения» награждены 48 работников коммунальной сферы, а также сотрудники государственных предприятий Республики. Они трудятся над восстановлением освобожденных населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— Это работники ГУП ДНР «Вода Донбасса», «Региональная энергопоставляющая компания», «Донбасстеплоэнерго», «Донецкая железная дорога», «Республиканский Оператор Связи», «Углетелеком», «Макеевуголь», «Макеевкокс» и Государственного Концерна «Донбассгаз». От их самоотверженного труда зависит не только создание, но и поддержание условий для жизнеобеспечения населения освобожденных территорий, — отметили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что 11 человек получили Почетные грамоты МЧС ДНР.

— Работа на освобожденных территориях не останавливается ни на день, ведь самая главная задача – обеспечить жителей всем необходимым, — добавили в пресс-службе.

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