В конце февраля в Мариуполе запустят комплекс по переработке мусора

В город уже доставили 10 коммунальных машин для мусороперерабатывающего комплекса. Фото: Ежиков/ТГ

На конец февраля 2023 года в Мариуполе запланирован запуск мусороперерабатывающего комплекса. Из строительного мусора, который образовался после сноса домов, можно получить полезную фракцию для строительств и отсыпки дорог. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

— Комплекс будет выполнять задачи по переработке строительного мусора, образовавшегося в результате демонтажа зданий и сооружений. На выходе будет получена полезная фракция, которая может быть использована в строительстве, отсыпке дорог, а также в качестве инертного материала на существующем полигоне отходов, — подчеркнул зампред.

Владимир Ежиков добавил, что коммунальному предприятию уже передали 10 единиц техники из 11 планируемых. В год планируется переработать 1 500 000 тонн строительного мусора в Мариуполе.

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