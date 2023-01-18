В восстановлении ДНР активно участвуют 56 регионов-шефов России

На рабочей встрече обсудили планы по восстановлению Республики на 2023 год. Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Регионы всей России продолжают помогать Донецкой Народной Республике с восстановлением. Активно в этом участвуют 56 регионов-шефов. Строят и ремонтируют жилье и инфраструктуру, восстанавливают школы, детские сады, больницы и другие объекты порядка 36 тысяч специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

— Работы по восстановлению и строительству в новых регионах проводятся при координации Минстроя России. Они будут продолжаться для создания необходимых условий к скорейшему возвращению к мирной жизни и поддержки жителей. В настоящее время в ДНР задействовано 2 224 единиц спецтехники. Идут работы по 3 021 объекту, — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко и первым заместителем председателя Правительства ДНР Евгением Солнцевым.

— По итогам встречи подвели итоги работы в 2022 году, рассмотрели планы дальнейшего взаимодействия и ключевые задачи в текущем году, — отметили в пресс-службе Минстроя.

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