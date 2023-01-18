Специалисты МЧС ДНР завершили разбор завалов офисного центра в Донецке

Под завалами были найдены три погибших мирных жителя. Фото: МЧС ДНР

Специалисты МЧС Донецкой Народной Республики закончили разбор завалов торгово-офисного здания в Калининском районе Донецка, которое рухнуло в результате обстрела ВФУ. Ежедневно от МЧС ДНР привлекалось до 20 единиц техники и порядка 50 человек личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— Подразделения МЧС ДНР завершили работы по демонтажу аварийных конструкций после обрушения здания из-за попадания взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка. По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших: мужчины и двух женщин, — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе МЧС добавили, что работы продолжались два дня, в том числе ночью. Для поисковых мероприятий в темное время суток были организованы осветительные башни.

— На данный момент на месте сосредоточены коммунальные службы города, которые продолжат работы по вывозу строительного мусора и аварийных конструкций, — подчеркнули в пресс-службе.

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