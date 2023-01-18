В ЛНР обновили порядка 120 километров сетей водоснабжения

Ремонтные работы на объектах продолжаются. Фото: кадр из видео Минстроя РФ

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в ДНР и ЛНР продолжаются ремонтные работы в котельных и на участках трубопровода. В Луганской Народной Республике восстановили 58 стационарных котельных и 62 трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

— В ЛНР восстановлены 58 стационарных котельных и 62 трубопровода. Коммунальщики также обновили почти 120 километров сетей водоснабжения. В ДНР многоквартирные дома и социальные объекты отапливают 256 котельных. Тепло подается по 156 восстановленным трубопроводам, — добавили в ведомстве.

В Министерстве строительства подчеркнули, что новые инженерные коммуникации позволят улучшить водоснабжение и снизить аварийность на сетях.

Напомним, что ранее в Попаснянском районе ЛНР обустроили семь пунктов подзарядки, укомплектовав их генераторами и буржуйками. Их доставили в Республику благодаря помощи благотворительного фонда «Ратибор».

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