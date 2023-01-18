Денис Пушилин назвал возвращение Донбасса в состав России торжеством справедливости

Переяславская Рада одобрила воссоединение Московской и Малой России. Фото: ПУшилин/ТГ

369 лет назад в Переяславе состоялась знаменитая Переяславская Рада, в ходе которой Малороссия стала частью России после долгих лет нападений польских и литовских захватчиков. Врио Главы ДНР назвал возвращение в 2022 году Донбасса, Херсонской и Запорожской области в состав России торжеством справедливости. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— После долгих лет постоянных нападений польских и литовских захватчиков Малороссия стала частью великой России, которая обеспечила южной окраине мирную жизнь и безопасность. Именно подписание Переяславского соглашения закрепило единство славянских народов, сплотило братьев в одно целое – великую Русь, — подчеркнул лидер Республики.

Денис Пушилин добавил, что в2022 году справедливость вновь восторжествовала – Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись домой. Также, как раньше вернулся домой и Крым.

— Сегодня мы вместе отмечаем годовщину Переяславской рады. От всей души желаю соотечественникам благополучия, счастья и победного мира! — отметил врио Главы ДНР.

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