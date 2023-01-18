В ЛНР из украинского плена возвращаются 30 защитников Республики

В ЛНР продолжат работу над возвращением военнослужащих из украинского плена. Фото: Пасечник/ТГ

В Луганскую Народную Республику возвращаются 30 освобожденных из украинского плена защитников Республики. Они были освобождены в ходе обмена 8 января и получили в Москве квалифицированную медицинскую помощь. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Конечно, рады. Волнуются и с нетерпением ждут встречи с детьми, женами, родителями. Многим до сих пор не верится, что уже сегодня ступят на луганскую землю: в плену избивали и убеждали, что никогда не вернутся домой, — подчеркнул врио Главы Республики.

Леонид Пасечник добавил, что в ЛНР будут продолжать работать над освобождением из плена других защитников Луганщины.

— Поздравляем ребят с возвращением и продолжаем работать над освобождением тех, кто остается в украинских застенках, — добавил Пасечник.

Напомним, что ранее в ДНР из украинского плена вернулись 14 защитников ДНР. Они также получили первоочередную медицинскую помощь территории других субъектов России.

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