Украинские боевики за сутки убили одного и ранили четверых мирных жителей ДНР

Спасатели продолжают разбор завалов в Калининском районе Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки убили одного мирного жителя в Калининском районе Донецка, ранение получили еще четыре человека. Всего за сутки по Донецкой Народной Республике было выпущено 205 различных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены четыре дома в Калининском районе Донецка, Еленовке и Горняцком районе Макеевки, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка,Широкая Балка, Макеевка и Еленовка, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО («Himars» и 122 мм), артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

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