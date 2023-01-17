В Донецке на проспекте Ильича продолжается разбор завалов дома

На месте продолжают работать экстренные службы. Фото: Кулемзин/ТГ

Разбор завалов офисно-торгового центра, который рухнул вчера утром в результате обстрела украинскими боевиками Калининского района Донецка, продолжается. Спасатели достали из-под завалов тела уже трех мирных жителей: мужчины и двух женщин. На месте продолжают работать экстренные службы. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По последним данным, погибли 3 человека: мужчина 1959 года рождения, женщины 1975 и 1977 годов рождения, — отметил мэр.

Алексей Кулемзин подчеркнул, что за минувшие с момента трагедии сутки было вывезено более 500 тонн строительных обломков.

Напомним, что украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка утром 16 января. В результате украинской агрессии обрушилось офисно-торговое здание на проспекте Ильича, зафиксировано попадание в складские помещения Объединения «Второй ликеро-водочный завод», повреждено остекление Республиканского клинического центра нейрореабилитации г.Донецка, а также жилые дома, СТО и маршрутное такси №46.

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