ВФУ ночью обстреляли Харцызск с применением РСЗО

На месте работают спецслужбы. Фото: //t.me/Khartsyzk

Вооруженные формирования Украины ночью нанесли удар по центру Харцызска с применением реактивной системы залпового огня. Зафиксировано попадание в здание мебельного магазина «Контур». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщила глава администрации города Виктория Жукова.

— Бьют опять по мирным объектам… попадание в Контур, повреждено здание и остекление. Все службы работают, — подчеркнула глава города.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что украинские боевики обстреляли Харцызск около 01:12 ночи 17 января. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Константиновка. Всего было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня. Данные уточняются.

Напомним, что ночью из-под завалов дома на проспекте Ильича в Донецке извлекли тела двух женщин 1977 и 1975 годов рождения. На месте продолжают работать специалисты.

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