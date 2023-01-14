Один из полуфиналов конкурса «Лидеры возрождения» перенесут по просьбе конкурсантов — участников спецоперации

В Луганске создали мурал с логотипом кадрового конкурса. Фото: ЛИЦ
В Донецкой Народной Республике перенесут один из полуфиналов конкурса «Лидеры возрождения». Такое решение приняли в ответ на многочисленные просьбы конкурсантов — участников специальной военной операции. Об этом сообщили в этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.
— Два полуфинала пройдут в январе. Для тех, кто по объективным причинам не сможет принять в них участие, третий полуфинал будет проведен позднее — в те даты, которые будут наиболее удобны для участников, — подчеркнул исполнительный директор конкурса Антон Сериков.
Он добавил, что о датах проведения третьего полуфинала сообщат дополнительно.
Всего к полуфиналу конкурса были допущено 1130 участников.
Напомним, что победители конкурса «Лидеры возрождения» получат должности в органах власти и 1 миллион рублей. Всего в конкурсе предусмотрено три этапа: дистанционный — онлайн-тестирование, полуфинал — участие в обучающих и коммуникационных мероприятиях, финал.
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