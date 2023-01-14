В Мариуполе разработают карту востребованных профессий

Глава города инициировал совещание по вопросу нехватки кадров. Фото: Иващенко/ТГ

Работодатели и учебные заведения Мариуполя совместно разработают карту востребованных профессий, по которой учебные заведения будут готовить специалистов. Сейчас городские предприятия и организации испытывают нехватку кадров. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Нехватка специалистов определенных профессий сказывается на динамике расширения спектра предоставляемых мариупольцам услуг. Так, например, ввиду недостатка водителей на линии не выходят новые маршруты. А современная техника, которую получают медицинские учреждения, нуждается в профильных обслуживающих специалистах, — отметил мэр.

Константин Иващенко инициировал совещание представителей городских и коммунальных предприятий с руководителями вузов и учреждений среднего профессионального образования для оперативного решения этого вопроса.

— Договорились разработать карту наиболее востребованных работодателями профессий, по которой учебные заведения будут готовить специалистов. Это позволит закрыть кадровый дефицит городских предприятий и гарантирует мариупольцам рабочие места в родном городе, — добавил градоначальник.

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