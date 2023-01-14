В ДНР опубликовали фото последствий обстрела ВФУ медцентра и больницы им. Вишневского

В результате обстрела сильные повреждения получило здание медцентра «Био-Лайн». Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили направление ведения огня, а также применяемое вооружение во время обстрела Киевского района. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь из артиллерии калибром 152 мм со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка. Это зона ответственности 56-й ОМПБР, командир — полковник Сирченко Сергей Анатольевич, начальник артиллерии 56-й ОМПБР – полковник Пучков Артем Юрьевич, — добавили в СЦКК.

В результате обстрела пострадал Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по проспекту Панфилова, терапевтическое и стерилизационное отделения, котельная и диспетчерская Донецкой центральной клинической городской больницы им. Вишневского на улице Розы Люксембург, а также медицинский центр «Био-Лайн».

В одном из отделений больницы им. Вишневского повреждены окна. Фото: СЦКК ДНР

Жертв, к счастью, удалось избежать.

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