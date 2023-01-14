Глава ДНР – жителям Соледара: Все отстроим и восстановим!

На встрече Глава Республики раздал подарки детям. Фото: кадр из видео АГ ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске встретился с жителями Соледара и других населенных пунктов из окрестностей Артемовска.

— Рад, что вы живы — это самое главное! – говорит Пушилин. — Что касается Соледара… мы, к сожалению с этим сталкиваемся на протяжении всего периода: Мариуполь, Волноваха, другие населенные пункты. Они (украинские боевики) уничтожают жителей, инфраструктуры и особенно делают это при отступлении. К сожалению, это так, но, мы как жители Донбасса, прекрасно понимаем, что все отстроим и восстановим! Тем более, сейчас мы уже Россия!

Лидер Республики отметил, что в ближайшее время Соледар будет включен в зону административной ответственности ДНР. Граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей Республики.

— Сегодня им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов. Люди интересовались трудоустройством. Пояснил, что нам в Республике сейчас очень нужны строители, и участие мужчин в работах временного характера в строительных бригадах было бы очень кстати, — подытожил врио Главы после поездки

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