Денис Пушилин встретился с эвакуированными жителями Соледара

Эвакуированные жители города поблагодарили российскую армию за спасение жизней. Фото: кадр из видео АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР встретился с эвакуированными жителями Соледара и других населенных пунктов из окрестностей Артемовска. Денис Пушилин заверил, что поспособствует решению вопросов с трудоустройством, а люди с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии Республики. Об этом врио Главы ДНР рассказал в своем телегам-канале.

— Их спасла российская армия и вывезла, многих с маленькими детьми, из мест, обстреливаемых украинскими боевиками, — добавил Денис Пушилин. — Люди со слезами на глазах рассказывают истории о том, что пережили, говорят, что не осталось ничего, кроме жизни. Но, главное, что спасены.

Врио Главы поделился, что эвакуированных жителей интересовал вопрос трудоустройства.

— Пояснил, что нам в Республике сейчас очень нужны строители, и участие мужчин в работах временного характера в строительных бригадах было бы очень кстати. Соледар вскоре будет включен в зону административной ответственности Донецкой Народной Республики, и граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей Республики, — отметил Денис Пушилин.

Лидер Республики подчеркнул, что уже сегодня жителям оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Нам спасли жизни!» Жители Соледара рассказали о том, что им пришлось пережить

Денис Пушилин встретился с жителями Соледара в одном из пунктов временного размещения (подробнее)