Приморский край поможет Торезу с восстановлением дорог, культурных и спортивных учреждений

Регионы-шефы продолжают помогать городам и районам ДНР. Фото: Минтранс ДНР

Регион-шеф Приморский край поможет восстановить в Торезе половину из запланированных 16 объектов. План ремонтных работ включает в себя восстановление дорог, культурных и спортивных объектов города. Об этом сообщили в администрации Тореза.

— На 2023 год администрацией города Тореза совместно с Приморским краем запланировано выполнение ремонтно-строительных работ на восьми объектах, включенных в бюджет региона-шефа. В частности, это ремонт трех участков дорог, двух объектов культур и двух — спортивных, замена одного участка водовода, — подчеркнули в пресс-службе администрации.

В случае выделения средств из федерального бюджета запланирован также ремонт еще двух участков дорог, восстановление кровли очистных сооружений и замена пяти участков водопровода. В городе планируют установить и два новых насоса на водопроводной и канализационной насосных станциях.

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