За сутки в ЛНР расчистили и обработали ото льда порядка 900 километров дорог

В Республике активно расчищают и посыпают дороги (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Для расчистки и посыпки дорог противогололедными материалами в ЛНР было задействовано 78 сотрудников и 51 коммунальная машина. Всего было обработано порядка 900 километров дорог за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и инфраструктуры Луганской Народной Республики.

— С целью обеспечения безаварийного движения автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования Луганской Народной Республики, было задействовано 51 единица специализированной техники, 78 сотрудников личного состава и использовано 950 тонн противогололедных материалов, — отметили в пресс-службе министерства.

Тем временем Минтранс ЛНР призвал водителей быть крайне осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий. В Республике облачно, туман, местами осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедные отложения, местами порывы ветра 6-12 м/сек.

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