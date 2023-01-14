Украинские боевики ранили мирную жительницу в Ясиноватой

Еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрелов ДНР украинскими боевиками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ясиноватой, в результате чего ранение получила мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Воровского, 51 «а» ранена женщина 1946 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что около 11: 50 по городу было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Авдеевке.

Напомним, что за предыдущие сутки сведения о ранении мирных жителей не поступали. Вооруженные формирования Украины выпустили по территории Республики порядка 130 боеприпасов. Повреждения получили девять жилых домов в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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