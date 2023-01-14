Следующее повышение тарифов ЖКХ в ДНР запланировано на июнь 2024 года

Переходный период в Республике продлится 10 лет

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики разъяснил введение новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Республике. Размер коммунальной квитанции с 1 января в среднем возрос на 20%, при этом власти сохранили все существовавшие ранее льготы. Об этом Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.

— Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги начали действовать в Донецкой Народной Республике с 1 января 2023 года. Подчеркну, что сохранились все льготы для тех категорий населения, которым они были положены до этого. Следующий перерасчет тарифов запланирован на 1 июля 2024 года, — отметил Виталий Хоценко.

С 1 января в ДНР подорожала квартплата, вывоз ТБО, газ, отопление и электроэнергия. При этом потребители, получающие воду из канала «Северский Донец — Добасс», освобождены от оплаты услуг водоснабжения и водоотведения в 2023 году.

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