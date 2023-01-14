В ДНР началась выдача сертификатов на материнский капитал

​​Зампред Правительства Республики встретилась с управляющим Пенсионным фондом ДНР Галиной Сагайдаковой. Фото: t.me/tolstykina_dnr

В Донецкой Народной Республике началась выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Первыми обладательницами таких сертификатов уже стали жительницы Володарского и Тельмановского районов. Право на получение такой госпомощи имеют семьи, где с 2007 года был усыновлен или рожден второй ребенок. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Началась выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Право на эту меру государственной поддержки имеют семьи, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и так далее). Также материнский капитал положен тем семьям, где начиная с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, — отметила Толстыкина.

Зампред подчеркнула, что срок обращения о выдаче такого сертификата неограничен.

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