За сутки в ЛНР ранены два мирных жителя, повреждены жилые дома

ВФУ за сутки нанесли дары по двум городам в ЛНР (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по Сватово и Лисичанску в Луганской Народной Республике. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя, повреждены также жилые дома и производственный цех. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— За сутки зафиксировано два обстрела населенных пунктов Сватово и Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 мм. Всего было выпущено 5 снарядов. В результате обстрелов в Лисичанске получили ранения 2 мирных жителя, а также поврежден жилой дом. В Сватово поврежден маслопрессовый цех, — подчеркнули в СЦКК.
Напомним, что за сутки в ДНР обстрелам подверглись семь населенных пунктов. Всего по ДНР было выпущено 135 боеприпасов. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. К счастью, обошлось без жертв.
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